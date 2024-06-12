Muğla'da Ezan ve Hutbe Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Ezan ve Hutbe Yarışması Düzenlendi

Muğla'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe ve Hadis Yarışması düzenlendi. Yarışmada birinci olan katılımcılar Muğla'yı bölgede temsil etme hakkı kazandı. Yarışmalar sonunda ödül ve Başkanlık eserlerinden oluşan bir set tüm katılımcılara verildi.

12.06.2024 10:53
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Muğla'da, Ezan ve Hutbe yarışması düzenlendi

MUĞLA - Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Muğla'da Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe ve Hadis Yarışması İl Finali gerçekleştirildi. Muğla İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hünerlerini sergiledi.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın başkanlığını yaptığı yarışma komisyonunda, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, İl Vaizi Ahmet Gülten, İlçe Vaizi Muhammed Dağ ve Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Eren de yer aldı. Yarışma, hem katılımcılar hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmada, okunan ezanlar gönüllere dokunurken, etkili hutbe yarışmasında ise katılımcıların performansları tam not aldı. Yarışmalar sonunda Marmaris Müftülüğü Okluk Millet Camii İmam Hatibi Talha Rençber, Ezan Okuma Yarışmasında birinci oldu. Ortaca Okçular Mahallesi Merkez Camii İmam Hatibi Muhammed İsmet Şen ise Etkili Hutbe Okuma Yarışmasında birinci olarak müftülüğü bölgede temsil etme hakkı kazandı.

Muğla İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış'ın başkanlığında, Din Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Yatgın, Menteşe İlçe Müftülük Şube Müdürü Hüseyin Kılıçarslan, İl Vaizi Rukiye Avcı ve İlçe Vaizi Oktay Aksoy'dan oluşan komisyon tarafından düzenlenen Hadis Yarışması'nda ise Milas ilçesinden Abdullah Kaya birinci oldu ve Muğla'yı bölgede temsil etmeye hak kazandı.

Yarışmalar sonunda ilk üçe giren katılımcılara Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi tarafından para ödülleri verildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm din görevlilerine, Başkanlık eserlerinden oluşan bir set hediye edildi.

Kaynak: İHA

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