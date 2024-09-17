Muğla'da Gece Kreşi Projesi Başlatılıyor

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaşama geçirmeye hazırlandığı "Gece Kreşi" için 'https://mugla.bel.tr/gecekresi' adresinden ön talepleri toplamaya başladı.

Muğla'da Gündüz Bakımevleri hizmetine, Gece Kreşi projesi de eklendi. Gece vardiyasında çalışan ve çocuklarını bırakacak bir yer bulamayan aileler için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gece Kreşi" projesi hayata geçiriliyor. Gece Kreşi ilk olarak Menteşe ilçesindeki Emineller Gündüz Bakımevi'nde başlayacak.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, ön talep toplama adresi olan 'https://mugla.bel.tr/gecekresi' bağlantısı üzerinden taleplerini oluşturabilecek.