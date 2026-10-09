Muğla\'da gençler ve huzurevi sakinleri İl Müdürü Selçuk\'un katıldığı mangalda buluştu

Muğla'da huzurevi sakinleri ile gençleri bir araya getiren mangal etkinliğinde, kuşaklar arası iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflendi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte, gençler ve yaşlılar birlikte vakit geçirerek çeşitli oyunlar oynadı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan huzurevi sakinleri için düzenlenen mangal etkinliğine, İl Müdürü Mahmut Selçuk da katıldı. Selçuk, etkinlikte huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezinin de katılım sağladığı programda, gençler ile huzurevi sakinleri birlikte keyifli vakit geçirdi. Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte, farklı kuşaklar arasında iletişimin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlandı.

Etkinlik kapsamında gençlerin yaşlıların hayat tecrübelerinden faydalanması, huzurevi sakinlerinin ise gençlerle bir araya gelerek sosyal etkileşimlerini artırması hedeflendi. Programda ayrıca dayanışma, paylaşma ve gönüllülük değerlerini ön plana çıkaran "İyilik Var" anlayışına da dikkat çekildi.

Geçmişin tecrübeleriyle geleceğin enerjisini bir araya getiren buluşma, kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesine ve toplumsal dayanışma kültürünün desteklenmesine katkı sağladı.