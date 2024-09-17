Muğla\'da Gıda Denetimleri Yapıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Muğla genelindeki alış veriş merkezlerinde gıda satışı ve toplu tüketim hizmeti veren işletmelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, 80 işletmede kontroller sağlandı.

Denetim ekipleri, işletmelerin asgari teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarını gıda mevzuatına uygunluğu açısından inceledi. Gıda güvenliği açısından hassas noktalar hakkında işletmelere bilgilendirme yapıldı. Muğla Tarım ve Orman il Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Tarladan sofraya güvenli gıda" hedefiyle devam edeceğini ve halkın sağlıklı gıdaya ulaşmasının sağlanacağını belirtti. - MUĞLA