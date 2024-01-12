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Muğla'da Hasta Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Hasta Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Muğla'da Şifa Hatun Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara kitap okuma etkinliği düzenledi. Proje kapsamında çocuklara kitaplar hediye edilirken, hastane çocuk bölümündeki kütüphaneye de kitap bağışı yapıldı.

Muğla\'da Hasta Çocuklara Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi
12.01.2024 - 14:31,
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Muğla'da hasta çocuklara kitap alışkanlığını geliştirmek adına Şifa Hatun Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri hastanede kitap okuma etkinliği düzenledi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık himayelerinde, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Bir Kitap Bir İnsan Projesi' çerçevesinde Menteşe ilçesine bağlı Şifa Hatun Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuklara kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde hasta çocukların motivasyonunu arttırmak ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, okuyan bir nesil oluşturmak gayesi ile çocuklara kitaplar hediye edilirken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk bölümünde bulunan kütüphaneye okul tarafından kitap bağışı yapıldı.

Şifa Hatun Muğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hülya Büyükavcu yaptığı açıklamada, "Sağlık Hizmetleri alan öğrencilerimiz 12. sınıfta işletmelerde Mesleki Eğitim dersi için haftada 3 gün hastanelere staja gittiklerinden hastane yöneticileri ile görüşerek 'Bir Kitap Bir İnsan Projesi' çerçevesinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuk hastalara okulumuz öğrencileri ile kitap okuma etkinliği gerçekleştirdik. Amacımız hasta çocukların hastanede iyi kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak, üzüntü ve sıkıntılarını hafifletmek, kitap okumayı seven, okuma alışkanlığı kazanmış nesiller yetiştirmek amacımıza ulaşmak için hasta çocuklara kitap hediye ettik ve çocuk servisindeki kitaplığa kitap bağışında bulunduk "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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