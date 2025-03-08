Muğla'da 'Hijyen Destek Paketi' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da 'Hijyen Destek Paketi' Projesi Başlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, belediyede çalışan kadın personel adına bin 382 kız öğrenciye hijyen desteği sağlayacak 'Hijyen Destek Paketi' projesini hayata geçirdi.

08.03.2025 16:43  Güncelleme: 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Hijyen Destek Paketi" projesini başlattı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bin 382 kadın personel adına, bin 382 kız öğrenciye destek verilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kız öğrenciler için başlattığı "Hijyen Destek Paketi" projesi ile öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi, toplumsal farkındalık oluşturmayı ve hijyen kitlerine ulaşmada yaşanan yoksunluğu hafifletmeyi hedefliyor. Kadınların desteklenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla belediyede çalışan bin 382 kadın personel adına bin 382 kız öğrenciye hijyen desteği sağlanacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye ilişkin olarak, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, her kesimin ihtiyacına yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle genç kızların hijyen ürünlerine erişimde yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak 'Hijyen Destek Paketi' projemizi hayata geçirdik. Amacımız, genç kızların eğitim hayatında hijyen ürünlerine erişim konusundaki sıkıntılarını hafifletmek, onların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki her kız çocuğu, sağlıklı bir gelişim hijyen koşullarında yaşama hakkına sahiptir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınları, gençleri ve çocukları destekleyen projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hijyen desteğinden yararlanmak isteyen kız öğrenciler, 444 48 01 numaralı hattı arayarak veya 'https://forms.gle/jQGURNbf4i2Rasq9A' adresinden form doldurarak kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Günü, Emekçi, 8 Mart, Eğitim, Kadın, Yerel, Dünya, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da 'Hijyen Destek Paketi' Projesi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 23:33:24. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da 'Hijyen Destek Paketi' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.