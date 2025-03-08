Muğla'da 'Hijyen Destek Paketi' Projesi Başlatıldı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Hijyen Destek Paketi" projesini başlattı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan bin 382 kadın personel adına, bin 382 kız öğrenciye destek verilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kız öğrenciler için başlattığı "Hijyen Destek Paketi" projesi ile öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi, toplumsal farkındalık oluşturmayı ve hijyen kitlerine ulaşmada yaşanan yoksunluğu hafifletmeyi hedefliyor. Kadınların desteklenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla belediyede çalışan bin 382 kadın personel adına bin 382 kız öğrenciye hijyen desteği sağlanacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye ilişkin olarak, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, her kesimin ihtiyacına yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle genç kızların hijyen ürünlerine erişimde yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak 'Hijyen Destek Paketi' projemizi hayata geçirdik. Amacımız, genç kızların eğitim hayatında hijyen ürünlerine erişim konusundaki sıkıntılarını hafifletmek, onların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki her kız çocuğu, sağlıklı bir gelişim hijyen koşullarında yaşama hakkına sahiptir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınları, gençleri ve çocukları destekleyen projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hijyen desteğinden yararlanmak isteyen kız öğrenciler, 444 48 01 numaralı hattı arayarak veya 'https://forms.gle/jQGURNbf4i2Rasq9A' adresinden form doldurarak kayıt yaptırabilecek.