Muğla\'da kamu personeline dezavantajlı gruplar için sosyal içerme eğitimi verildi

Muğla'da kamu personeline dezavantajlı gruplar için sosyal içerme eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı kapsamında kamu personeline sosyal içerme eğitimi düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce verilen eğitimde dezavantajlı gruplar ve kapsayıcı hizmetler ele alındı, personelin farkındalığının artırılması hedeflendi.
Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Sosyal İçerme Eğitim Programı kapsamında kamu personeline yönelik Sosyal İçerme Eğitimi gerçekleştirildi.
Kamu personelinin sosyal içerme konusundaki farkındalığının artırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde, sosyal içerme kavramı ve bu alandaki temel konular ele alındı. Eğitim kapsamında sosyal içermeye ilişkin temel kavramlar, dezavantajlı gruplar ve kapsayıcı kamu hizmetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımının desteklenmesi, kamu hizmetlerine eşit ve erişilebilir biçimde ulaşabilmelerinin sağlanmasının önemi vurgulandı. Eğitimle kamu personelinin sosyal içerme konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına duyarlı ve kapsayıcı kamu hizmetlerinin sunulmasına katkı sağlanması hedeflendi.
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