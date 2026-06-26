Muğla'da Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı

Muğla\'da Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı
26.06.2026 14:45
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Vali Akbıyık başkanlığında, ilçe kaymakamlarıyla kamu yatırımları ve güvenlik konuları ele alındı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, il genelindeki ilçe kaymakamlarının katılımıyla geniş kapsamlı bir "Kaymakamlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kentin 13 ilçesinde yürütülen kamu yatırımları, planlanan projeler ve vatandaşların huzuruna yönelik sürdürülen çalışmalar en ince ayrıntısına kadar ele alındı.

Vali Dr. İdris Akbıyık'ın yönetiminde bir araya gelen ilçe kaymakamları, kendi bölgelerinde devam eden devlet yatırımları ve projelerin son durumları hakkında detaylı sunumlar yaptı. İlçelerdeki eğitim, sağlık, tarım, altyapı ve turizm alanındaki projelerin koordineli ve hızlı bir şekilde tamamlanması adına atılacak adımlar üzerinde duruldu. Vali Akbıyık, kamu hizmetlerinin vatandaşlara aksamadan, en kaliteli şekilde ulaştırılması için tüm kurumlar arası koordinasyonun hassasiyetle sürdürülmesini istedi.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri de Muğla genelinde halkın huzur, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen faaliyetler oldu. İlçelerde asayişin sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve her türlü suçla mücadelede alınan ve alınacak ek tedbirler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Koordinasyon gerektiren çalışmaların planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kararların alındığı kritik toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Kaymakamlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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