Muğla'da Kırsal Mahallelere Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti - Son Dakika
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Muğla'da Kırsal Mahallelere Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti

Muğla\'da Kırsal Mahallelere Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Dişhekimleri Odası, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak amacıyla protokol imzaladı. Mobil tarama aracı ile sağlık taramaları ve eğitimler gerçekleştirilecek.

09.10.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Dişhekimleri Odası kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı uygulaması için imzaları attı.

Vatandaşların sağlığı için il genelinde evde bakım, hasta, engelli nakil, diyetisyen, psikolog görüşmeleri gibi birçok hizmet veren Büyükşehir Belediyesi sağlıkta en önemli bölümlerden biri olan ağız ve diş sağlığı için de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Dişhekimleri Odası kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı uygulaması için protokol imzaladı. Protokol Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve Muğla Dişhekimleri Odası Başkanı Doruk Alp arasında imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Dişhekimleri Odası arasında imzalanan protokolle il genelinde kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik mobil tarama aracı ile ağız ve diş sağlığı taraması yapılacak. Mobil araç içinde halkı bilgilendirici eğitimler Muğla Dişhekimleri Odası gönüllü hekimleri tarafından yapılacak. Özellikle 4-12 yaş aralığındaki çocuklara diş fırçalama ve ağız hijyeni eğitimleri verilecek. İmzalanan protokol kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi mobil aracı temin edecek ve aracın iç dizaynı ile ilgili çalışmalar Muğla Dişhekimleri Odası tarafından yapılacak. Araçla ilgili çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz mobil araç kırsal mahallelerdeki vatandaşlar için yola çıkacak.

Muğla Dişhekimleri Odası Başkanı Doruk Alp vatandaşların ağız ve diş sağlığı için Büyükşehir Belediyesi ile bir yola çıktıklarını, Muğla'da mobil araçla kırsal mahallelere sağlık hizmeti götürmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz da sağlık alanında Büyükşehir Belediyesi olarak birçok hizmetle vatandaşların yanında olduklarını, imzaladıkları protokolle buna ağız ve diş sağlığını da eklediklerini söyledi. Sağlığın ağızda başladığının altını çizen Tayfun Yılmaz bu proje ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları dizayn edilen mobil araçla ağız ve diş sağlığı için ziyaret edeceklerini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Kırsal Mahallelere Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti - Son Dakika

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