Muğla'da Kırsaldaki Kadınlara Balmumu Eğitimi - Son Dakika
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Muğla'da Kırsaldaki Kadınlara Balmumu Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki kadınların üretime katılımını artırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla balmumu eğitimi düzenliyor. Eğitimler, kadınlara uygulamalı olarak balmumundan dekoratif mum, balmumlu bez ve krem yapmayı öğretirken, ev ekonomisine katkı sunuyor.

03.01.2025 17:43
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Kırsaldaki kadınlara balmumu eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsalda bal mumu eğitimleri ile kadınların üretime katılmalarını ve sosyalleşmesini sağlıyor.

MUĞLA - Muğla'da kadınların üretime katılması, kadın emeğinin üretimle buluşması için Büyükşehir Belediyesi kırsalda eğitimlere ve projelere devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Ula ilçesi Esentepe Mahallesi'nde kadınlara balmumu eğitimi verildi.

Kırsalda bulunan kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimler büyük ilgi görüyor. Muhtarların talepleri üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsalda verilen eğitimler vatandaşların üretime katılmalarını, el emeği ile üretmesini ve sosyalleşmelerini sağlıyor.

Vatandaşlara verilen eğitimler ve farkındalık kursları kapsamında Ula ilçesi Esentepe mahallesinde kadınlara uygulamalı olarak katılabildikleri balmumundan dekoratif mum, balmumlu bez ve krem atölyesi çalışması gerçekleştirildi.

Eğitimi talep eden Esentepe Mahalle Muhtarı Nimet Sarı, "Emek olsun, kadınlar bir şeyler öğrensin, bir arada ve etkileşim olsun. Ben bunu önemsiyorum ve değerli buluyorum. Buna benzer bir sürü etkinlik yapmak istiyorum ve bu ilki idi. Balmumundan saklama bezleri. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a kurs için çok teşekkür ederiz" dedi.

Muğla'da yapılan aktivitelerden memnun olduğunu ifade eden Gülçin Nereliöcek, "Muğla sanatsal ve sosyal aktiviteler yönünden faaliyeti yüksek bir şehir. Muhtarımız olsun, Muğla Büyükşehir Belediyesi olsun bu konularda destek vermeye çalışıyorlar. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin dikiş kursuna da gidiyorum. Kadınlara yönelik çalışmalar yapmaları çok iyi. Verimli olduğunu düşünüyorum. Hem kişisel gelişim yönünden hem de ticari yönden faydasını göreceğimiz eğitimler." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Gıda Yüksek Mühendis Övgü Ferek, "Esentepe muhtarımızın talepleri doğrultusunda, burada bulunan kadınlara balmumu eğitimi vermeye geldik. Bu eğitimlerde; dekoratif balmumu, balmumu bezi ve balmumundan krem yapmak için atölye kurduk. Bu eğitimden sonra yine kadınlar kendileri uygulamalı olarak da gösterdiğimiz ürünlerin aynılarını yapıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Kırsaldaki Kadınlara Balmumu Eğitimi - Son Dakika

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