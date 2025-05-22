Muğla'da Özel İhtiyaçlı Bireyler İçin 'Engellerimin Ustasıyım' Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Muğla'da Özel İhtiyaçlı Bireyler İçin 'Engellerimin Ustasıyım' Projesi Tamamlandı

Muğla\'da Özel İhtiyaçlı Bireyler İçin \'Engellerimin Ustasıyım\' Projesi Tamamlandı
22.05.2025 12:17  Güncelleme: 12:18
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Hayatımın Ustasıyım' projesinin özel ihtiyaçlı bireyler için olan 'Engellerimin Ustasıyım' etabı, sekiz hafta süren eğitim süreci ile tamamlandı. Katılımcılara marangozluk, elektrik ve tesisat gibi beceriler kazandırıldı ve program sonunda sertifikaları verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı ve erişilebilir hizmet anlayışı ile hayata geçirdiği 'Hayatımın Ustasıyım' projesi, özel ihtiyaçlı bireyler için 'Engellerimin Ustasıyım' projesiyle yeni bir eğitim etabına taşındı. Sekiz hafta süren program kapsamında katılımcılara marangozluk, boyama, elektrik ve su tesisatı gibi günlük yaşamda kullanılabilecek temel teknik bilgiler uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitim sürecinde bireyler marangoz atölyelerinde çalışmalar yaparken, elektrik ve tesisat alanlarında da deneyim kazanma fırsatı buldu. Program sonunda tüm katılımcılara sertifikaları verildi. Eğitime katılan bireyler hem üretmenin hem de başarmanın mutluluğunu yaşarken, proje eğitmenleri tarafından gelişimleri yakından takip edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü öğretmenlerinden Güzin Şahin, "Özel ihtiyaçlı bireylerle sürdürdüğümüz 'Engellerin Ustasıyım' projemizin bugün son oturumunu gerçekleştiriyoruz. 20 yaş ve üzeri 11 özel ihtiyaçlı birey, 5 hafta boyunca marangozhane atölyesi, elektrik atölyesi, boyama atölyesi gibi eğitimler gerçekleştirdiler. Bu süreçte hem üretmenin hem de başarmanın gururunu yaşadılar" dedi

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan İrem Kutlu ise, "Bugün burada 11 arkadaşımız 20 yaş üstünde özel arkadaşlarla birlikte bu projeyi devam ettiriyoruz. Proje etabında da son aşamadayız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın özel ihtiyaçlı arkadaşlar için burada başlattığı 'Engellerimin Ustasıyım' projesinin sonuna gelmiş bulunmaktayız" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Hayatımın Ustasıyım' projesinin, sadece bir meslek edindirme programı değil, bireylerin özgüvenlerini kazanarak üretkenliğe katıldıkları, topluma daha güçlü bağlandıkları bir dönüşüm yolculuğu olduğunu, bugüne kadar bu projeyle kadınlara marangozluk, tesisat, boyama gibi teknik alanlarda eğitimler verdiklerini, şimdi ise özel ihtiyaçlı bireyleri kapsayan 'Engellerimin Ustasıyım' etabıyla projeyi daha da anlamlı bir noktaya taşıdıklarını açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Özel İhtiyaçlı Bireyler İçin 'Engellerimin Ustasıyım' Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Özel İhtiyaçlı Bireyler İçin 'Engellerimin Ustasıyım' Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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