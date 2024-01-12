Muğla\'da Regaib Kandili Özel Programları Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Regaib Kandili özel programlarla ihya edildi.

Köyceğizliler; bağışlanma, af ve merhametin sağanak sağanak indiği gece olarak bilinen Regaib Kandili'nde, camileri doldurarak geceyi namaz ve dualarla ihya etti. Ramazan ayının müjdecisi olarak bilinen Regaib Kandili dolayısıyla İlçe Müftülüğünce Köyceğiz Beyobası Merkez Camii ile Toparlar Merkez Camiinde bayanlara yönelik, akşam namazından sonra da Merkez Hacı Bey Camii ile Yangı Mahallesi Camiinde genele yönelik kandil özel programları düzenlendi. Akşam namazına müteakiben başlayan programlar, emekli din görevlileri ile değişik camilerde görevli olan hafız İmam-Hatiplerin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlidi şerif tilaveti ilahi ve kasidelerle devam etti. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün Yangı Mahallesi Camiinde, Vaizler Emine Okulu, Belkıs Ulusan Beyobası ile Toparlar Merkez Camiinde ve Rauf Evleksizin de Merkez Hacı Bey camiinde konuşma yapması ve akabinde yapılan dua ile programlar sona erdi. - MUĞLA