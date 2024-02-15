Muğla\'da Şehirlerarası Otobüslerde Emniyet Kemeri Kullanımı Toplantısı Yapıldı

Muğla'nın Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz Kaymakamlıkları tarafından "Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı" istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Düzenlenen toplantılara yetkili oda temsilcileri, polis ve jandarma temsilcileri ve şehirlerarası otobüs firmalarının temsilcileri katıldı.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolculuk boyunca yolculara emniyet kemeri takma 2022 yılında Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile zorunlu hale gelmişti. Bu kanun hakkında bilgilendirme yapmak ve otobüslerde daha güvenli yolculuk yapılmasını sağlamak amacı ile kaymakamlıklar tarafından "Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı" istişare ve değerlendirme toplantısı yapılmaya başlandı.
Bu kapsamda Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından "Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı" istişare ve değerlendirme toplantıları yapıldı. Toplantılara yetkili oda temsilcileri, polis ve jandarma temsilcileri ve şehirlerarası otobüs firmalarının temsilcileri katıldı.
Toplantılarda yolcuların emniyet kemeri kullanmasının önemi ve zorunlu olduğu, bilet satış noktalarında ve otobüs içerisinde şoför ve muavinlerce gerekli bilgilendirmenin yapılması, polis ve Jandarma Trafik personelleriyle otobüs terminallerinde emniyet kemeri kontrollerinin yapılması görüşüldü. Ayrıca, otobüslerde sivil trafik denetim personeli tarafından denetimleri devam edilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan emniyet kemeri konulu videonun otobüslerde yolculara izletilmesi, otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uymasının önemi ve meydana gelen otobüs kazalarının nedenleri konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. - MUĞLA
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