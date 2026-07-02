Muğla'da Tarım Denetimlerinde 3.5 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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Muğla'da Tarım Denetimlerinde 3.5 Milyon Lira Ceza

02.07.2026 18:02
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Muğla'da yapılan denetimlerde mevzuata aykırı işletmelere toplam 3,5 milyon lira ceza uygulandı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kent genelinde gerçekleştirilen 2 bin 285 denetimde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere toplam 3 milyon 465 bin 639 lira idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce paylaşılan verilere göre, haziran ayında yapılan 2 bin 285 denetimde 28 işletme hakkında idari yaptırım kararı alındı. Denetimler sonucunda kesilen toplam ceza tutarı 3 milyon 465 bin 639 TL oldu.

En yüksek ceza, 5 işletmeye uygulanan "kodekse aykırılık" ihlallerinden kaynaklandığı bildirildi. Bu kapsamda işletmelere toplam 1 milyon 160 bin 484 TL ceza kesildi.

Taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 2 işletmeye ise 958 bin 499 TL, hijyen kurallarına uymayan 7 işletmeye ise 766 bin 142 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca, zorunlu personel çalıştırmayan 3 işletmeye 237 bin 672 TL, son tüketim tarihi geçmiş veya bozulmuş gıda bulunduran 8 işletmeye 210 bin 880 TL, izlenebilirlik kurallarını ihlal eden 2 işletmeye 105 bin 602 TL ve kayıtsız faaliyet gösteren 1 işletmeye 26 bin 360 TL ceza kesildi.

Kaynak: ANKA

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