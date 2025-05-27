Muğla'da Topraksız Tarım Uygulamaları İçin Protokol İmzalandı

Muğla'da topraksız tarım uygulamaları için protokol

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında Fethiye Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulacak olan 'Topraksız Tarım AR-GE Uygulama Serası' protokolü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar arasında imzalandı.

Küresel iklim değişikliği, su krizi, tarım alanlarının daralması gibi son yıllarda dünya tarımsal faaliyetlerini olumsuz etkileyen faktörlere karşı alternatif tarım üretimi konusunda arayışlara 'Topraksız Tarım' uygulamaları dikkat çekiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ziraat Fakültesi bünyesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 m2 alanda kurulacak sera ve AR-GE ile hem öğrenciler topraksız tarım korusunda eğitimler verilecek, hem de bölgede topraksız tarım yapmak isteyen üreticiler bilinçlendirilecek.

'Topraksız Tarım AR-GE Uygulama Serası' protokolünde konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, "Bu sera 100 metrekare büyüklüğünde olacak. Artı-eksisi de olmakla birlikte ve tamamen akıllı sistemlerin yer aldığı bir AR-GE serası gibi çalışacak. Burada üniversitemizle birlikte hem öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamış olacak, hem oradaki bütün vatandaşlarımızın bu eğitimlerden faydalanması sağlanacak. Aynı zamanda da bu seramız ARGE çalışmalarında da kullanılmış olacak" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Kordalı, Fakülte bünyesinde kurulacak sera ile topraksız tarım uygulamaları için AR-GE çalışması yapılacağını ve bölgede topraksız tarım yapmak isteyen çiftçilere bu konuda eğitim verileceğini söyledi. Kordalı, "Muğla Büyükşehir Belediyesi seracılık yapan çiftçilerimize büyük destek verdiler. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bölgenin kalkınmasına ve bölge halkının refah payının yükseltilmesine katkı sağlamak için değişik protokoller yaptığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Bugün burada üniversitemiz ve belediye arasında topraksız AR-GE uygulama serası protokolün münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üniversite Muğla'nın bir üniversitesi, her şeyden önce. Muğla'nın üniversitesi olarak Muğla'nın gelişimine, Muğla'daki, Muğla'da artı değer oluşturmaya talip, en önemli vazifesi üniversitenin. Muğla biliyorsunuz sadece bir turizm memleketi değil. Turizmi var, Muğla'nın tarihi var. Ama aynı zamanda Muğla çok önemli tarımsal bir merkez. Bu işin esas üstlenicisi olan Fethiye Ziraat Fakültesi. Fethiye Ziraat Fakültesi'ndeki arkadaşlarımıza da Sayın Dekanımızın şahsını da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Son yıllarda dünyadaki iklim değişikliği, toprak erozyonu ve su kaynaklarının azalmasına dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Protokolümüzde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitemiz, Ziraat Fakültemiz ve Belediye arasında topraksız tarım uygulaması arası inşası ve bunun öğrencilerimiz tarafından, çiftlerimiz tarafından yine kullanımı ile ilgili bir protokol. Dünyanın dört bir yanında iklim krizi, toprak erozyonu, su kaynaklarının azalması, tarım alanlarının daralması gibi tehditler var. ve geleneksel tarım yöntemleri artık bu işi yapmayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. O yüzden daha teknolojik, daha modern tarım yöntemlerine yönelmek gerekliliği kaçınılmaz. Daha verimli bir üretim burada hayata geçiriliyor. Yine iklim şartlarından bağımsız, kontrollü bir ortamda üretim yapılıyor. ve daha sağlıklı, kaliteli ürün, hatta daha da zahmetsiz ürün yetiştiriliyor. Muğla olarak da aslında bakarsanız bu konuda önce olmayı düşünüyoruz. Tabi burada en önemlisi akademiyle birlikte bu çalışmaları yürütüyor olmak. Yani her şeyi ben bilirim, ben yaptım, oldukça zihniyetinden çok, akademinin, değerli akademisyenlerimizin, hocalarımızın, ziraat fabrikamızın burada aslında elini güçlendirmek. Biz de yine Muğla halkının bize verdiği yetkili zaten ve bize verdiği kaynakla üniversitemizle de işbirliği halinde hem öğrencilerimizin hem de Muğla çiftçilerimizin hizmetine sunulacak bir uygulama serasından söz ediyoruz" dedi.