Muğla'da belediye binaları Türk bayrakları ile donatıldı

21.01.2026 11:58  Güncelleme: 12:00
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla, terör örgütü YPG yandaşlarının saldırısının ardından belediye binalarına ay yıldızlı Türk bayrakları asıldı. Başkan Aras, vatandaşları da bayrak asmaya davet etti.

Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla belediyeye ait binalara ay yıldızlı al bayraklar asıldı.

Terör örgütü YPG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal medya paylaşımında, "Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi olan; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir" sözleriyle anlamını bulan bayrağımıza sahip çıkmak için tüm vatandaşlarımızı evlerine ve iş yerlerine ay yıldızlı al bayrağımızı asmaya davet ediyoruz" diyerek vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi binası ile Menteşe Belediyesi binası başta olmak üzere, belediyeye ait alanlarda büyük ebatlı ay yıldızlı al bayraklar asıldı. Belediye binalarındaki bayrak uygulamasının yanı sıra, Muğla Müzesi binasında da Türk bayrağı asıldığı görüldü. Kent merkezinde dalgalanan ay yıldızlı bayraklar, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanırken, Muğla'da milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlü bir şekilde yansıtıldığı mesajı verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

