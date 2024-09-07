Muğla'da Orman Yangını Devam Ediyor

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Muğla'da yangın sürüyor: Alevler geceyi aydınlattı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydan gelen orman yangınında alevler geceyi aydınlatırken, ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor. İki adet gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'nde, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararması ile birlikte gece görüşlü iki adet yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katılıyor.