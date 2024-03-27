Muğla\'da Yaşlılar Haftası etkinlikleri büyük ilgi gördü

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18-24 Mart Yaşlılar Haftası Muğla'da Büyükşehir Belediyesi'nin farklı etkinlikleriyle kutlandı. Menteşe ve Fethiye 100 Yaş Evleri Yaşlılara Saygı Haftası'ndaki etkinliklere ev sahipliği yaptı. Menteşe'de özel bir kolejden 39 öğrenci Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'ni ziyaret etti. Ziyarette bulunan öğrenciler ile Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri birlikte geleneksel ebru sanatı çalışması yaparak keyifli vakit geçirdiler. Yine özel bir kreşten 10 çocuk Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'ni ziyaret etti ve üyelerle sohbet edip keyifli anlar yaşadı. Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerinin katılımı ile Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında Zeybek Sineması'nda sinema etkinliği düzenlendi. 118 üyenin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Sevmek Zamanı filmi izlendi.

Yaşlılara Saygı Haftası'nda Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında Fethiye 100 Yaş Evi üyelerinin tuval üzeri akrilik boya eserleri sergilendi. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Alican Balakin tarafından Hacivat Karagöz Gölge Oyunu oynandı. Fethiye 100 Yaş Evi üyelerinin oluşturduğu Fethiye 100 Yaş Evi Mozalikya Türk Sanat Müziği Korosu birbirinden değerli eserleri seslendirdi. - MUĞLA