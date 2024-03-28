Muğla'nın 13 ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için oy kullanacak yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları vatandaşların hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesi 13 hasta nakil ambulansı, 6 engelli nakil aracı, 1 hasta nakil aracı 42 personelle 31 Mart seçimleri için oy kullanacak yatağa bağımlı ve engelli vatandaşları sandığa götürecek.
444 48 01 Çağrı Merkezi üzerinden Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşan vatandaşlar seçim günü evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara götürülecek. Taşıma hizmeti ilçeler arası değil sadece ilçe içinde yapılabilecek. Seçimlerde vatandaşların demokratik haklarını kullanması, uzman ekiplerle sağlıklı bir şekilde sandıklara ulaşması için Büyükşehir ekipleri görev başında olacak. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › Muğla'da Yerel Seçimlerde Engelli Vatandaşlara Nakil Hizmeti - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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