Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altında

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(MUĞLA) – Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla ili Menteşe ilçesi Kafaca yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına karşı verilen mücadelede ekipler başarıya ulaştı.

Kafaca İlköğretim Okulu'nun üst kısmında bulunan bölgede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına, 6 arazöz 2 su tankeri 1 dozer 2 helikopter ve 3 uçak ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.