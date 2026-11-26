Muğla'nın Datça ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Bekir Çümen, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Datça Belediye Meclis Üyesi Bekir Çümen, akşam saatlerinde kendisine ait otelde hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çümen, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çümen, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çümen'in ani vefatı, Datça'da büyük üzüntüye neden oldu.