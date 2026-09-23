Muğla eğitimcileri, 11 öğrencinin yaralandığı Turgutlu saldırısı sonrası önlem istedi - Son Dakika
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Muğla eğitimcileri, 11 öğrencinin yaralandığı Turgutlu saldırısı sonrası önlem istedi

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Muğla eğitimcileri, 11 öğrencinin yaralandığı Turgutlu saldırısı sonrası önlem istedi
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Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Muğla şubeleri, Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya Menteşe'de tepki gösterdi. Eğitimciler, okulun 1. derece riskli görüldüğünü belirterek İçişleri Bakanlığını sorumlu tuttu; psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanı istedi.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Muğla şubeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya tepki gösterdi. Eğitim-İş Muğla Şube Başkanı Serdar Sargın, okulun daha önce "1. derece riskli" olarak değerlendirildiğini belirterek, "Bu riskin gerektirdiği güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını sormak zorundayız" dedi. Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu ise okullarda psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanlarının görevlendirilmesini istedi.

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Muğla şubelerine bağlı eğitimciler, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda bir araya geldi. Eğitimciler, Turgutlu'daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 11 öğrencinin yaralandığı saldırının ardından öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin güvenliği için önlem alınması çağrısında bulundu.

"RİSKLİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN OKULDA NEDEN ÖNLEM ALINMADI?"

Eğitim-İş Muğla Şube Başkanı Serdar Sargın, saldırının yaşandığı okulun güvenlik açısından "1. derece riskli" olarak değerlendirildiğini söyledi. Sargın, "Okulların çocuklarımız açısından 'riskli alanlar' olarak sınıflandırılmak zorunda kalması başlı başına ciddi bir sorundur. Ancak madem bu okul 1. derece riskli olarak tespit edilmişti, bu riskin gerektirdiği güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığını sormak zorundayız" dedi.

Okul girişinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanamamasından İçişleri Bakanlığını sorumlu tutan Sargın, geçen eğitim öğretim yılındaki saldırıların ardından riskleri belirlemek ve önlemleri almak için yaz tatilinin değerlendirilebileceğini belirtti.

"TAM BİR CİDDİYETSİZLİK VE SORUMSUZLUKTUR"

Sargın, yedi bakanlığın okul güvenliğine ilişkin bir protokol imzalayıp önlemlerin alındığını açıklamasından yaklaşık 15 saat sonra saldırının yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu açıklamaların üzerinden 15 saat geçtikten sonra 11 öğrencimizin yaralandığı silahlı bir saldırının yaşanması tam bir ciddiyetsizlik ve sorumsuzluktur. Yedi bakanlık bir protokolün altında yan yana gelebiliyorsa, çocuklarımız vurulduğunda sorumluluğun da arkasında yan yana duracak mıdır?"

"PDR HİZMETLERİ EĞİTİM SÜRECİNİN MERKEZİNDE OLMALI"

Eğitim-Sen Muğla Şube Başkanı Nilüfer Enginsu da Milli Eğitim Bakanlığının okullarda şiddet ve güvenlik sorunlarına odaklanması gerektiğini söyledi. Enginsu, "Milli Eğitim Bakanlığı, bütün enerjisini ve mesaisini önlük gibi şekilci dayatmalarla, öğretmenlerin giyim kuşamıyla veya mevzuatın etrafından dolanan yüzeysel düzenlemelerle harcamaktan derhal vazgeçmelidir" dedi.

Okulların yalnızca güvenlik tedbirleriyle güvenli hale getirilemeyeceğini belirten Enginsu, şu ifadeleri kullandı:

"Okulları aşırı güvenlikçi denetim alanlarına dönüştüren, eğitim kurumlarının toplumsal ve demokratik dokusunu zedeleyen ve öğrencileri potansiyel birer 'suç öznesi' olarak gören yaklaşımlar çözümsüzlüğü daha da derinleştirmektedir. Bu doğrultuda kalıcı çözüm, okulları sadece güvenlikçi bir anlayışa teslim etmekte değil; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetleri ile sosyal hizmet uzmanlarını eğitim sürecinin tam merkezine koymakta yatmaktadır."

Enginsu, psikolojik danışman, rehber öğretmen ve sosyal hizmet uzmanı görevlendirmelerinin her okulun bulunduğu çevrenin koşulları, öğrencilerin ihtiyaçları ve somut riskler dikkate alınarak planlanmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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