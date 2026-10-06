Muğla İl Vaizi Çakır, MESEM öğrencilerine camilerin toplumdaki işlevini anlattı

Muğla İl Müftülüğü tarafından 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencilerine yönelik "Cami ve Sosyal Hayat" konulu konferans düzenlendi.

Muğla İl Müftülüğü Din Hizmetleri Birimi tarafından organize edilen programa MESEM öğrencileri katıldı. Program, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında hazırlanan sinevizyon gösterimiyle başladı.

Konferansta konuşan Muğla İl Vaizi Cüneyt Çakır, camilerin toplum hayatındaki yerine ilişkin öğrencilere bilgiler verdi. Caminin yalnızca ibadetlerin yerine getirildiği bir mekan olmadığına dikkat çeken Çakır, camilerin tarih boyunca ilim, eğitim, irşat, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik ve toplumsal bütünleşmenin önemli merkezlerinden biri olduğunu anlattı.

Gençlerin sosyal hayat içerisindeki rolü ve camilerin toplumla bütünleşmedeki işlevinin de ele alındığı konferansta, öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı. Programda öğrencilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Konferansın ardından okul idarecilerine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye edildi.

Muğla İl Müftülüğü yetkilileri, programın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan okul yönetimine ve etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.