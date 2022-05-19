Muğla'nın engelsiz plajları artıyor, plaj sayısı 20'ye çıkıyor - Son Dakika
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Muğla'nın engelsiz plajları artıyor, plaj sayısı 20'ye çıkıyor

19.05.2022 20:44

Muğla'nın engelsiz plajları artıyor, plaj sayısı 20'ye çıkıyorMUĞLA Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da her kesimden vatandaşın denize girebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Engelsiz Plajlar projesi genişleyerek devam ediyor.

Muğla'nın engelsiz plajları artıyor, plaj sayısı 20'ye çıkıyor

MUĞLA Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'da her kesimden vatandaşın denize girebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Engelsiz Plajlar projesi genişleyerek devam ediyor.

Engelli vatandaşların herkes gibi rahatça denizle buluşabilmesi amacıyla hayata geçirilen projede Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 8 ilçede 20 engelsiz plaj oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Marmaris İçmeler plajını da engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesince, sahil bantlarına yapılan düzenlemelerle engelli vatandaşların denizle rahat bir şekilde buluşmalarını sağlayacak yürüyüş platformu, özel şezlonglar, soyunma kabinleri konuluyor. Engelli vatandaşların yaşamın her anına dahil olabilmelerini sağlamak için hayata geçirilen engelsiz plajlardan vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Engelli vatandaşların plaja ulaşımları da yine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor.

8 ilçede bulunan 20 engelsiz plajlar şunlar;

Bodrum'da Kumbahçe Halk Plajı, Turgutreis Halk Plajı, Bitez Halk Plajı, Ortakent Halk Plajı, Gümbet Halk Plajı, Gündoğan Plajı, Türkbükü Plajı, Dalaman'da Sarsala Halk Plajı,Datça'da Hayıtbükü Halk Plajı, Karaincir Halk Plajı, Hastaneönü Plajı,Datça Orcey Otel Önü Plajı, İskele Halk Plajı, Taşlık Halk Plajı, Fethiye'de Fethiye İnlice Halk Plajı,Milas'ta Güllük Halk Plajı, Ören Halk Plajı, Ortaca'da Sarçed Plajı, Ula'da Akyaka Halk Plajı ve Marmaris'te İçmeler Plajı.

Büyükşehir'in Engelsiz Plajlar Projesi Uluslararası ödül kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesinin, 'Engelsiz Plaj' projesi bu yıl uluslararası ödül kazanmıştı. Dünyanın en iyi beş tasarım yarışması arasında gösterilen ve Seul Tasarım Vakfı (Seoul Design Foundation) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İnsan Kent Tasarım" ödüllerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Sahiller Projesi şeref ödülü kazandı. Proje, 22 ülkeden 100'ün üzerindeki uluslararası başvuru arasından onur ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

Muğla'nın engelsiz plajları artıyor, plaj sayısı 20'ye çıkıyor
Muğla'nın engelsiz plajları artıyor, plaj sayısı 20'ye çıkıyor
Muğla'nın engelsiz plajları artıyor, plaj sayısı 20'ye çıkıyor
Muğla'nın engelsiz plajları artıyor, plaj sayısı 20'ye çıkıyor

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Türkiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

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