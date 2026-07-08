Felsefe ve Yaşam Akademisi'ne uluslararası takdir - Son Dakika
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Felsefe ve Yaşam Akademisi'ne uluslararası takdir

Felsefe ve Yaşam Akademisi\'ne uluslararası takdir
08.07.2026 11:36  Güncelleme: 11:38
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Felsefe ve Yaşam Akademisi, 60 ülkeden 400 başvuru arasından seçilerek Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü'nde '30 Örnek Girişim' arasına girdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Felsefe ve Yaşam Akademisi' projesi, dünyanın en prestijli yerel yönetim ödüllerinden biri olan 7. Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü kapsamında, 60 ülkeden 248 şehir ve bölgeden yapılan yaklaşık 400 başvuru arasından seçilerek '30 Örnek Girişim' arasında yer aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kent vizyonunu uluslararası platformlarda görünür kılan önemli bir başarıya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde faaliyet gösteren Felsefe ve Yaşam Akademisi, 7. Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü kapsamında dünyanın örnek projeleri arasında gösterildi.

UCLG (Dünya Belediyeyeler Birliği), Metropolis (Dünya Metropoller Birliği) iş birliğiyle düzenlenen ve ICLEI'nin katkılarıyla yürütülen organizasyonda, 60 ülkeden 248 şehir ve bölgeden gelen yaklaşık 400 yenilikçi proje değerlendirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sürdürülebilir Şehirler İçin Birlikte Düşünmek: Felsefe ve Yaşam Akademisi' projesi, uluslararası jüri tarafından seçilen 30 Örnek Girişim arasında yer alarak önemli bir başarı elde etti.

2023 yılında kurulan Felsefe ve Yaşam Akademisi, felsefenin yalnızca akademik bir disiplin olarak değil, günlük yaşamın ve toplumsal gelişimin önemli bir parçası olarak ele alınmasını hedefliyor. Yerel yönetimler düzeyinde Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan akademi; eleştirel düşünmenin yaygınlaştırılması, birlikte düşünme kültürünün geliştirilmesi ve farklı yaş gruplarının fikri katılımının artırılması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Guangzhou Ödülü Sekretaryası tarafından yapılan değerlendirmede, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin projesinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Yeni Kentsel Gündem'in hayata geçirilmesine katkı sunduğu vurgulandı. Proje, Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon veri tabanına dahil edilerek 60 ülkeden 248 şehirle paylaşılacak ve iyi uygulama örnekleri arasında yer alacak. Böylece Muğla'nın katılımcı yerel yönetim anlayışı ve yenilikçi uygulamaları küresel ölçekte daha görünür hale gelecek.

Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü kapsamında kısa listeye kalan projeler ile '30 Örnek Girişim' listesi Guangzhou Ödülü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlandı. Ödül töreninin ise 2026 yılı Aralık ayında Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenecek 'Global Mayors' Forum kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başkan Aras: "İnsanı Merkeze Alan Belediyecilik Anlayışımız Karşılık Buluyor"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Felsefe ve Yaşam Akademisi'nin uluslararası alanda örnek gösterilmesinin Muğla'nın katılımcı ve insan odaklı belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Kentleri yalnızca altyapı yatırımlarıyla değil; düşünceyi, kültürü, bilimi ve ortak aklı güçlendiren çalışmalarla da geleceğe hazırlamak gerekiyor. Felsefe ve Yaşam Akademimizin dünyanın örnek girişimleri arasında gösterilmesi, Muğla'mızın insanı merkeze alan yerel yönetim anlayışının uluslararası düzeyde takdir görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Kentimizin adını böylesine önemli bir platformda duyuran emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Felsefe ve Yaşam Akademisi'ne uluslararası takdir - Son Dakika

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