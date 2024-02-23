Bu ilçede bisikleti olmayan yok
Ula'da her evde kişi başına 1 bisiklet var
MUĞLA - Muğla'nın 23 bin 410 nüfuslu Ula ilçesinde, büyük oranda bisiklet ile seyahat edilirken, vatandaşlar tarafından Muğla'nın Ula ilçesine Bisiklet Cumhuriyeti adı veriliyor.
Muğla'nın 23 bin 410 nüfuslu Ula ilçesinde, kayıtlara göre yaklaşık 6 bin bisiklet bulunuyor. Ulaşımın büyük oranda bisikletle sağlandığı ilçede bisiklet ruhsatı, plakası ve hatta bisiklet ehliyetine sahip kişiler var.
Muğla'nın 23 bin 410 nüfuslu Ula ilçesinde, vatandaşların büyük çoğunluğu yaşam tarzı haline getirdiği bisikletle ulaşım ihtiyacını karşılıyor. Kayıtlara göre ilçede 6 bin bisiklet bulunuyor. 7'den 70'e tüm vatandaşların günlük hayatının bir parçası haline gelen bisiklet; okula giden öğrenciler, pazara çıkan ev hanımları, işe giden memur, esnaf ve camiye giden yaşlılar tarafından kullanılıyor. İlçede bisiklet ruhsatına, plakasına ve hatta ehliyetine sahip kişiler dahi bulunuyor.
Ula ilçesinde 23 yıllık bisiklet tamirciliği yapan Kenan Soy" Burada daha önce babam çalışıyordu. Babamdan sonra biz devir aldık 23 yıldır bisiklet tamirciliği yapıyorum daha öncesinde Yatağan Kömür işletmesinde çalışıyordum oradan ayrıldıktan sonra baba mesleğini aldım. Burada da 23 senedir bisiklet ve motor tamirciliği yapıyorum. Burada bir evde kaç kişi yaşıyor ise o kadar bisiklet vardır. Herkesin kendisine ait bisikleti vardır. Burada yaklaşık 6 bin tane bisiklet vardır. Eskilerden benim babamın ehliyeti vardı, bisiklette plaka dahi vardı onları biz hatıra olarak saklıyoruz "dedi.
Son Dakika › Yerel › Muğla'nın Ula ilçesinde bisikletlerin sayısı nüfusu geçti - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?