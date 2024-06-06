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Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi düzenlendi

MUĞLA - Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Etkinlik hakkında açıklama yapan Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, serginin amacını ve önemini vurguladı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, "Bugün Muğla Olgunlaşma Enstitümüzde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği kapsamında sergi etkinliğimiz oldu. Enstitümüz, kültürel değerleri araştıran, yaşatan ve bunları gelecek kuşaklara aktarmak adına arşivleyen bir kurum olarak bu sergiyi düzenledik," dedi. Keleş, sergide iplerin çeşitli tasarımlar aracılığıyla kumaşa ve kıyafete dönüştüğünü aktarmanın hedeflendiğini belirtti.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar için bir bayram niteliğinde olduğunu belirten Keleş, "Yıl boyunca yaptığımız tüm etkinliklerimizi ve tasarımlarımızı bu haftada sergiliyoruz. İlimizin önde gelen tüm kesimlerine sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Sergide, kilim atölyesinde iplerin kilime, ana atölyede iplerin halı desenlerine, kumaş iplerinden kumaş desenlerine ve moda tasarımında bu desenlerin kıyafetlere dönüşümü anlatıldı. Keleş, "Muğla kültürüne olan değerleri araştırıp yaşatan bir kurum olarak, yaptığımız tüm tasarım ve ürünleri Muğla halkının beğenisine sunduk" diye konuştu.

Keleş, serginin tüm halka açık olduğunu belirterek, "Bütün halkımızı davet edip ve beğenilerine sunuyoruz" dedi.