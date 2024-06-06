Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Sergide, iplerin çeşitli tasarımlar aracılığıyla kumaşa ve kıyafete dönüştüğü anlatıldı. Enstitü Müdürü Mehmet Keleş, serginin amacını ve önemini vurgulayarak, tüm halkı sergiye davet etti.

06.06.2024 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi düzenlendi

MUĞLA - Muğla Olgunlaşma Enstitüsü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Etkinlik hakkında açıklama yapan Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, serginin amacını ve önemini vurguladı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, "Bugün Muğla Olgunlaşma Enstitümüzde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği kapsamında sergi etkinliğimiz oldu. Enstitümüz, kültürel değerleri araştıran, yaşatan ve bunları gelecek kuşaklara aktarmak adına arşivleyen bir kurum olarak bu sergiyi düzenledik," dedi. Keleş, sergide iplerin çeşitli tasarımlar aracılığıyla kumaşa ve kıyafete dönüştüğünü aktarmanın hedeflendiğini belirtti.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar için bir bayram niteliğinde olduğunu belirten Keleş, "Yıl boyunca yaptığımız tüm etkinliklerimizi ve tasarımlarımızı bu haftada sergiliyoruz. İlimizin önde gelen tüm kesimlerine sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Sergide, kilim atölyesinde iplerin kilime, ana atölyede iplerin halı desenlerine, kumaş iplerinden kumaş desenlerine ve moda tasarımında bu desenlerin kıyafetlere dönüşümü anlatıldı. Keleş, "Muğla kültürüne olan değerleri araştırıp yaşatan bir kurum olarak, yaptığımız tüm tasarım ve ürünleri Muğla halkının beğenisine sunduk" diye konuştu.

Keleş, serginin tüm halka açık olduğunu belirterek, "Bütün halkımızı davet edip ve beğenilerine sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Mehmet Keleş, Muğla, Sanat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 15:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement