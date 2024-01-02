 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geri dönüşüm ve tarım projesiyle çevreye katkı sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geri dönüşüm ve tarım projesiyle çevreye katkı sağlıyor

Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Mavi Yeşil Okullar Projesi" çerçevesinde okul bahçesinde oluşturdukları serada sebze yetiştiriyor ve atık lastiklerden ev dekorasyon ürünleri yapıyor.

Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geri dönüşüm ve tarım projesiyle çevreye katkı sağlıyor
02.01.2024 - 13:14,
Abone Ol

Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Mavi Yeşil Okullar Projesi" çerçevesinde okul bahçesinde oluşturdukları serada sebze yetiştiriyor ve atık lastiklerden ev dekorasyon ürünleri yapıyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Mavi Yeşil Okullar Projesi" çerçevesinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından eski lastikleri geri dönüşüm yaparak lastiklerden saksı, sehpa yaparak ev dekorasyon ürünü haline getiriyorlar. Aynı zamanda proje çerçevesinde okul bahçesinde serada bitki yetiştiriliyor.

Proje hakkında bilgiler veren Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık hizmetleri öğretmeni Azize Sönmez "Mavi yeşil projesi çerçevesinde okulumuzun bahçesinde eski araba lastiklerini boyayarak tekrar geri dönüşüm sağlayarak bahçe düzenlenmesi çerçevesinde çevremizi güzelleştirdik. Okul çardağımızın altında çiçeklerde koyarak güzelleştirdik. Ayrıca eski paletlerdende saksılıklar oluşturduk bunun dışında okulumuzun bahçesinde yaz mevsiminde özellikle her türlü sebzemizi yetiştiriyoruz. Domatesimiz, marulumuz, biberimiz, patlıcanımız gibi sebzelerimizi yetiştiriyoruz ve bakımlarımızı yapıyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte ve bunların tohumlarını da ata tohumları ile yapıyoruz. Kış mevsiminde ise öğrencilerimiz ile tekrar sera oluşturarak maydanoz, roka, dereotu, ıspanak gibi sebzelerimizi yetiştiriyoruz ve bunların hepsini öğrencilerimize bilinç kazandırmak için öğrencilerimize görevler verdik. Bunun dışında da yine bu proje çerçevesinde elektrik ve su tasarrufu sağlamak içinde okulumuza gerekli yerlere afişimizi asarak elektrik ve suyun daha tasarruflu kullanılmasını sağlamak amacıyla afişler astık ve birkaç öğrencimiz ile birlikte bu konuda israf olarak görevlendirdik. Bu çerçevede de elektrik faturalarımızda baya bir düşüş sağladık.

"Eski malzemeleri değerlendirdik"

Bunun dışında eski malzemelerden ev içinde kalemlik, saksılık, kapı süsleri gibi geriye dönüşümlü onun dışında eski pantolonlardan çanta yaptık ve tekrar kullanıla bilir hale getirdik ürünlerimizi. Ayrıca araba lastiğini ev içinde de çok rahat kullanabileceğimiz etrafını halat ile sararak eski lastikten sehpa ayağı ekleyip içini de süsleyerek çok şık ev salonumuza yakışacak sehpalar oluşturduk" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Muğla, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geri dönüşüm ve tarım projesiyle çevreye katkı sağlıyor - Son Dakika


13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47
Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor

Son Dakika
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:19:40. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geri dönüşüm ve tarım projesiyle çevreye katkı sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement