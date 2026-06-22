Muğla Turizminde %8,3 Düşüş - Son Dakika
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Muğla Turizminde %8,3 Düşüş

22.06.2026 14:13
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Muğla'da 2026 Mayıs ayı turist sayısı geçen yıla göre %8,3 azalarak 376 bin 64 oldu.

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı verileri turizm sezonunun ilk beş ayına ilişkin tabloyu ortaya koydu. Buna göre Muğla turizminde mayıs ayı itibari ile düşüş yüzde 8,3 oldu.

Muğla turizmi, 2026 sezonuna geçen yıla göre düşüşle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan "2026 Mayıs Ayı Hudut Kapıları" verilerine göre, mayıs ayında 376 bin 64 turist giriş yaptı.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 409 bin 920 olarak kaydedilirken, turist sayısında 33 bin 856 kişilik azalma ve yüzde 8,3'lük düşüş yaşandı. Ocak-Mayıs döneminde ise Muğla'yı ziyaret eden toplam turist sayısı 604 bin 766 olarak gerçekleşti.

Turist girişlerinde en yoğun nokta 328 bin 802 kişiyle Dalaman Havalimanı olurken, deniz hudut kapıları arasında 43 bin 791 ziyaretçiyle Marmaris Limanı ilk sırada yer aldı.

GEÇEN YILA GÖRE YAKLAŞIK 34 BİN KİŞİLİK DÜŞÜŞ

2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde Muğla'ya toplam 604 bin 766 turist giriş yaptı. Bu ziyaretçilerin 523 bin 985'i yabancı, 80 bin 781'i ise Türk vatandaşlarından oluştu. 2025 yılının aynı döneminde ise Muğla'ya gelen turist sayısı 638 bin 622 olarak kayıtlara geçmişti. Buna göre 2026 yılının ilk beş ayında 33 bin 856 kişilik düşüş yaşandı.

AVRUPA'DA YAZ TATİLİ DÖNEMİ BEKLENİYOR

Sektör temsilcileri, ilk beş ayda yaşanan düşüşün büyük ölçüde mayıs ayındaki rezervasyon yavaşlamasından kaynaklandığını belirtirken, okulların kapanması, Avrupa pazarındaki yaz tatili dönemi ve Temmuz-Ağustos yoğunluğuyla birlikte sezonun toparlanmasını bekliyor. Özellikle İngiltere, Polonya, Almanya ve Rusya pazarlarından gelecek rezervasyonların Muğla turizminin yaz performansını belirlemesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Turizm, turist, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Turizminde %8,3 Düşüş - Son Dakika

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