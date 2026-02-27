Vali Akbıyık, Seydikemer'de selden etkilenen çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika
Vali Akbıyık, Seydikemer'de selden etkilenen çiftçilerle bir araya geldi
27.02.2026 19:48  Güncelleme: 19:50
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı. Selin etkilediği seralar ve tarım alanlarında incelemelerde bulunan Akbıyık, devletin destekleriyle zararların giderileceğini belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, geçtiğimiz günlerde yaşanan yağıştan sonra meydana gelen selde zarar gören çiftçileri ziyaret etti. İlk olarak Çukurincir Mahallesi'ne gelen Akbıyık, muhtarlık binasında muhtardan ve yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Daha sonra selden zarar gören seralarda inceleme yapan Akbıyık, Karaköy ve Kumluova mahallelerinde selden etkilenen üreticileri ziyaret etti.

Akbıyık'a ziyaretlerinde, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile bazı kurum müdürleri eşlik etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer İlçesi'nde oluşan afet nedeniyle seraları yerinde incelediklerini belirterek, "En büyük hasar Seydikemer'de oldu. 30 yılda bir meydana gelen şiddetli yağıştı. Bu şekilde hasarlar olabiliyor. Örtü altı seralarda zarar çok. 30 mahallemizde 400 çiftçimiz zarara uğradı. Yaklaşık tahmini hasar tutarı 132 milyon 268 bin civarında. Komisyonlarımız tespitini yaptı. Yine bunlardan 3 bin 990 dekar açık alan, 451 dekar örtü altı alan. Hasar gören arı kovan ve kanatlı hayvanlar var. Yaklaşık 8 milyon 400 bin civarı da balık ve yumurta. 94 buçuk ton afetten etkilendi. Allah böyle afetleri bir daha göstermesin. Kamu kurum ve kuruluşlar olarak her türlü desteği vereceğiz. Hep beraber üstesinden geleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Devletimiz, asrın felaketi gibi büyük bir depremle mücadele verdi. Seydikemer'de de gerekli destekler sağlanacaktır." ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İdris Akbıyık, Seydikemer, Ekonomi, Tarım, Yerel, Son Dakika

