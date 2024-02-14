Muğla Valisi İdris Akbıyık Dalaman'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Muğla Valisi İdris Akbıyık Dalaman'da Ziyaretlerde Bulundu

Muğla Valisi İdris Akbıyık Dalaman\'da Ziyaretlerde Bulundu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dalaman Belediyesi'ni ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra narenciye bahçesine giden Vali Akbıyık, işçilerle sohbet etti. Son olarak Kapukargın Kaplıcası Termal Tesisleri'ni ziyaret eden Vali Akbıyık, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

14.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:13
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Muğla Valisi İdris Akbıyık Dalaman'da ziyaretlerde bulundu. Dalaman Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Akbıyık narenciye toplayan işçiler ile de bir araya geldi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ilk olarak Dalaman Belediyesi'ni ziyaret etti. Vali Akbıyık, belediye ziyaretinde belediye çalışmaları hakkında Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'tan ilçede tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler ile altyapı ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi aldı.

Belediye ziyareti sonrası protokol üyeleri ile beraber narenciye bahçesine giden Vali Akbıyık narenciye toplayan işçiler ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Ardından Kayacık Sahili'ne geçen Vali Akbıyık Kayacık Sahili Millet Bahçesi projesi hakkında Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'tan bilgi aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık son olarak Kapukargın Kaplıcası Termal Tesisleri'ni ziyaret etti. Burada da incelemelerde bulunan Vali Akbıyık yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla Valisi İdris Akbıyık Dalaman'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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