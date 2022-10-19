Muğla yerel haberi | Muğla'da muhtarlar günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla yerel haberi | Muğla'da muhtarlar günü kutlandı

19.10.2022 12:03
Muğla yerel haberi | Muğla'da muhtarlar günü kutlandı

Muğla haberi... Muğla'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi.

Muğla'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunumu törenine Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve muhtarlar katıldı.

Törende konuşma yapan Federasyon Başkanı Hayrettin Akay, "Değişen yasada yetkilerimiz azalmış gibi gözükse de ilk günden beri heyecanla ve büyük bir sorumlulukla yaşadığı mahallesi için 7 gün 24 saat çalışan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Muğla yerel haberleri | Köyceğiz'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı Muğla yerel haberleri | Köyceğiz'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı Muğla kültür sanat haberleri | Fethiye'de muhtarlar ilk defa sıcak hava balonuna bindi Muğla kültür sanat haberleri | Fethiye'de muhtarlar ilk defa sıcak hava balonuna bindi Muğla haberi: Milas'ta Muhtarlar Günü kutlandı Muğla haberi: Milas'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı, Muhtarlar Günü, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla yerel haberi | Muğla'da muhtarlar günü kutlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 18:26:18. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla yerel haberi | Muğla'da muhtarlar günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement