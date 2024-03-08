Muğlalı Kadınlar Çanakkale\'yi Gezdi: Duygu Dolu Anlar Yaşandı

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Çanakkale'de Şehitlikler, Şehitler Anıtı, Anzak Koyu, Anafartalar, Arıburnu gibi önemli bölgeleri gezen Muğlalı kadınlar savaş zamanında yaşanan olayları rehberlerden dinlerken duygu dolu anlar yaşadılar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Çanakkale ruhunu canlı tutmak için düzenlediği gezide özellikle kırsalda yaşayan kadınlara şanlı tarihimizin yazıldığı toprakları yakından görme imkanı sağlandı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinden 293 kadının Çanakkale'yi ziyaret etmesini sağladı. Bugüne kadar 3 bin 777 kadının Çanakkale'yi ziyaret etmesi sağlandı.

Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri ile Osmanlı Ordusu arasında yaşanan ve dünyanın en büyük savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı'nda, yüz binlerce şehidin anısına yapılan anıtlar ve şehitlikleri gezen Muğlalı kadınlar, hem tarihin muhteşem zaferlerinden birinin yaşandığı toprakları gördü hem de savaşın acılarını hissetti. Çanakkale'de Şehitlikler, Şehitler Anıtı, Anzak Koyu, Anafartalar, Arıburnu gibi alanları gezen Muğlalılar savaş zamanında yaşanan olayları da rehberlerden dinlerken duygu dolu anlar yaşadılar. Atalarının ve dedelerinin şehit olduğu toprakları herkesin görmesi gerektiğini söyleyen Muğlalılar çok duygulandıklarını ve dua ettiklerini, sanki o günleri bizzat yaşadıklarını belirttiler.

Çanakkale'yi gören kadınlar duygulandı

Çanakkale gezisine Milas'ın Çomakdağ Mahallesinden katılan Güler Gülağaç, bu toprakları görmenin kendisini duygulandırdığını söyleyerek "Buraya Milaslı ve Muğlalı şehitlerimize dua etmek için geldim. Burada duygulanmamak mümkün değil" dedi.

Sevgi Cankurt ise "Burada olmak çok duygu verici bir şey. Kendini o an göz önünde bulundurduğunda ne kadar zorluklar altında, neler gördüklerini düşünmek farklı bir duygu. Duygulanmamak mümkün değil. Bize bu imkanı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e teşekkür ederim" dedi.

Geziye Marmaris'ten katılan Melahat Bülbül, "Çanakkale'ye ilk defa geliyorum. Daha önce buraya gelenlerden şehitlikle ilgili duyduklarım vardı. Bende gelip görmek istedim. Burada çok gururlandım ve uygulandım" diye konuştu. - MUĞLA