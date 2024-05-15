Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi\'nde öğrencilerle buluştu

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MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nün düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğinde, BAL 5. Grup Şampiyonu Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç AKM'de öğrencilerle buluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünün düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup şampiyonu olan ve gelecek sezon profesyonel 3. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'un Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç öğrencilerle bir araya geldi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Menaf Kıyanç'ın özgeçmişi okundu. Daha sonra Prof. Dr. T. Osman Mutlu moderatörlüğünde öğrencilere seslenen Başkan Kıyanç, göreve geldiği andan itibaren geçirdiği süreci anlattı. Başarıya ulaşmak için çok çalıştıklarını ve bu şehrin birlik olduğunu anlatan Kıyanç, Muğlaspor Kulübünün hedefinin 2. lig olduğunu belirtti.

Başarı öyküsünü aktaran Başkan Menaf Kıyanç, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetimi tarafından, soru soran öğrencilere Muğlaspor forması ve atkısı hediye edildi. - AYDIN