Muğlaspor Yönetiminden Valiye Ziyaret

Muğla spor Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Muğla sporunun gelişimi ve kulübün yeni dönem vizyonunun ele alındığı ziyarette, Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç yürütülen mevcut çalışmalar, altyapı projeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin kulüp planlamaları hakkında detaylı bilgi verdi. Başkan Kıyanç, Muğlaspor'a ve kent sporuna sunduğu katkılardan dolayı Vali Dr. İdris Akbıyık'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğlaspor'un kentin en önemli markalarından biri ve köklü bir spor mirası olduğunu vurguladı. Yeni sezonda kulüp yönetimine ve tüm sporculara başarı temennisinde bulunan Vali Akbıyık, sporun kent dinamizmindeki rolüne dikkat çekti.

Konuşmasında "Muğla Gençlik Yılı" vizyonuna da değinen Vali Akbıyık, gençlerin spora yönlendirilmesinin, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin ve kentteki spor altyapısının güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Gençlik Yılı kapsamında sürdürülen çalışmaların Muğlaspor'un elde edeceği başarılarla taçlanacağını ifade eden Akbıyık, ortaya çıkacak bu sinerjinin tüm şehre büyük bir heyecan ve dinamizm katacağını sözlerine ekledi.

Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.