Muhacir Pazarı'nda Esnafın Ekonomik Sıkıntıları

17.05.2026 09:54
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Konya'daki esnaflarla kira ve hayat pahalılığını görüştü.

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Konya'daki Muhacir Pazarı'nda esnafla bir araya geldi. Artan kira fiyatları, hayat pahalılığı ve düşen alım gücünden dert yanan pazarcılar, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları Yılmaz'a anlattı.

Ziyaret sırasında konuşan bir pazar esnafı, gençlerin umudunu kaybettiğini savunarak yaşadığı ekonomik sıkıntıları şu sözlerle dile getirdi:

"Kur'an çarpsın, gençlik bitti. Gençlikle alakalı ne kalmış memlekette bana bir söyler misiniz? Ben kendi işimi yapıyorum. Benim ev sahibine 17 lira kira ödüyordum, 24 bin lira yaptı. Ben asgari ücretle çalışmış olsaydım 24 lira kira, 6 lira da fatura, 30 lira. Benim bir tane çocuğum var, ellerinden öper, nasıl geçineceğim?"

"BİR KAN DEĞİŞİKLİĞİ LAZIM"

Bir başka esnaf ise vatandaşın alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirterek, çok büyük sıkıntı olduğunu belirtti. Esnaf, "Misal verelim, sürümden kazanalım diyoruz ama olmuyor. Düşüncemiz, beklentimiz gibi değil. Hani normalde eve bir yarım ekmek alabiliyor musun? Bunu alamayan insanlar da var. Bir kan değişikliği istiyor, değil mi?" dedi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 10:06:31.
