Muhalifler, Şam\'daki Esad İzlerini Yok Ediyor

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Suriye'deki muhalif askerler, Şam yakınlarında bulunan Kadın Askeri Eğitim Merkezi'nde Esad'a ait izleri yakarak yok ediyor.

Suriye'de muhalif güçlerin başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından rejim askerleri karargahlarını ve askeri okulları boşalttı. Rejimin boşalttığı askeri noktalardan biri de Şam yakınlarında bulunan Kadın Askeri Eğitim Merkezi oldu. Merkezdeki kontrolü ele geçiren muhalif güçler bina içerisindeki Esad izlerini silmeye başladı. Merkezin içerisinde bulunan Beşar Esad ve babası Hafız Esad'ın fotoğraf çerçeveleri kırılarak resimleri yakıldı. Ayrıca bina içerisinde çok sayıda rejimin kadın askerilerine ait bilgiler dikkat çekti. - ŞAM