Muhammet İspirli\'nin annesi Ayişe İspirli son yolculuğuna uğurlandı

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Gazeteci Muhammet İspirli, Yakutiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Hanefi ve Şehir Hastanesi Basın ve İletişim Danışmanı Emrah İspirli ve akademisyen Burhan İspirli'nin anneleri Ayişe İspirli son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören anne Ayişe İspirli bugün sabah saatlerinde şehir hastanesinde vefat etti.

İspirli'nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, basın mensupları, akademisyenler ve yakınları katıldı. - ERZURUM