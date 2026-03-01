Muhasebe Haftası'nda Mesleğin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
01.03.2026 09:27
Erzurum'da Muhasebe Haftası dolayısıyla meslek mensuplarının önemi vurgulandı, etkinlikler düzenlenecek.

Erzurum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Aykut Özbek, Muhasebe Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, meslek mensuplarının ekonomik hayatın düzenli, şeffaf ve güvenilir şekilde sürdürülmesinde hayati bir rol üstlendiğini vurguladı.

Başkan Özbek, ekonomik sistemin sağlıklı işleyişinde muhasebe mesleğinin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, "Ekonomik hayatın düzenli, şeffaf ve güvenilir şekilde sürdürülebilmesinde önemli bir görev üstlenen tüm meslek mensuplarımızın, meslek mensubu adaylarımızın ve tüm muhasebe çalışanlarımızın Muhasebe Haftası'nı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamu mali disiplininin sağlanması, işletmelerin sürdürülebilir büyümesinde ve mali süreçlerin doğru yönetilmesinde muhasebecilerin büyük sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Özbek, meslek mensuplarının bilgi, birikim ve mesleki etik anlayışlarıyla ülke ekonomisine değer kattığını söyledi.

Özbek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Görevlerini özveri ve titizlikle yerine getiren tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerimize, meslek mensubu adaylarımıza ve muhasebe çalışanlarımıza teşekkür ediyor; çalışmalarında başarılar diliyoruz. Muhasebe Haftası'nın meslek camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin geleceğine imzamızı atıyoruz."

Muhasebe Haftası kapsamında mesleğin önemine dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

