Mühimmat Depo Faciasında Şehit Düşen Askerler 12. Yılda Anıldı

Yerel

Mühimmat depo faciasında şehit düşen askerler felaketin 12. yılında yad edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de meydana gelen ve 25 askerin şehit olduğu 11 askerin de yaralandığı mühimmat depo patlamasının seneyi devriyesin de gerçekleştirilen törenle şehitler yad edildi.

Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda basına kapalı gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehit yakınları, şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

Programa, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehit aileleri törenin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'yı ziyaret etti.

"Onların dertleriyle dertlenmek bizim görevimizdir"

Kumartaşlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine düşen görevin vatan ve bayrak için canlarını veren şehitlerin isimlerini yaşatmak olduğunu söyledi.

Şehit aileleriyle 12 yıldır yakından ilgilendiklerini dile getiren Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da 25 şehidimiz çıktı. Bizler de mahcubiyet içerisindeyiz. Bu yüzden Afyonkarahisarlılar olarak şehit ailelerimize sahip çıkmak ve onların dertleriyle dertlenmek bizim görevimizdir. Allah, bize nefes verdiği süre içerisinde biz ailelerimizi yalnız bırakmayacağız. Şehitlerimizi de seneyi devriyesinde değil her gün anacağız. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyoruz."