Muhsin Yazıcıoğlu 70. Yıldönümünde Anıldı

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Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, doğumunun 70. yıldönümünde Ankara'daki kabri başında anıldı.

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, doğumunun 70. yıldönümünde Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Parti Kurucular Kurulu Üyesi Şevket Göçmen ve parti üyelerinin katıldığı törenle Tacettin Dergahı'nda bulunan kabri başında anıldı. Yazıcıoğlu'nun kabri başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından açıklamada bulunan Çayır, "Beraber yol yürümekten şeref ve onur duyduğum rahmetli genel başkanım. Zaman zaman yalnız kalırdın, insanlar kapını çalmazdı, yanındaydım. Birçok arkadaşımız yanındaydı. Şimdi birçok gelen insan var. Gecenin bir vaktinde, ayazda, elinde çocukları olan, ayağında da terlik olan anneler gördüm. Sayın genel başkanım yüce Allah seni memleketin yüreğine koydu. Sen seçilmiş bir kişisin. Rabbim seni cennetinle müjdeledi, peygamberine de komşu eyledi. Ne mutlu sana, ne mutlu bize, ne mutlu Türk'e, ne mutlu bu coğrafyaya" ifadelerini kullandı. - ANKARA