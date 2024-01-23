 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muhtar adayı: Maaş için değil, köylüye hizmet için adayım - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtar adayı: Maaş için değil, köylüye hizmet için adayım

Giresun'un Görele ilçesinde muhtar adayı olan Zafer Fison, seçim afişi ceza kesilerek kaldırıldıktan sonra iddialı olduğunu belirtti. Fison, maaş için değil, köylüye hizmet etmek için aday olduğunu söyledi.

Muhtar adayı: Maaş için değil, köylüye hizmet için adayım
23.01.2024 - 09:44,  Güncelleme: 09:48
Abone Ol

Giresun'un Görele ilçesinde "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım" seçim afişi ceza kesilerek kaldırılan muhtar adayı Zafer Fison, seçimlerde iddialı olduğunu ifade ederek neden böyle bir afiş hazırlattığını anlattı.

İlçeye bağlı Taşlık köyü muhtarlığına aday olan 44 yaşındaki Zafer Fison astığı pankartla ilgi odağı olmuş, ardından ise seçim ceza kesilerek pankartı kaldırılmıştı. Yeniden pankartı asmak için seçim sürecini beklediğini ifade eden Fison, cezanın yazıdan dolayı değil, seçim sürecinden önce astığı için yazıldığını söyledi.

Seçim afişine, "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım" sözlerinin hikayesini anlatan Fison, "Her seçim döneminde aday olanlar, seçim çalışmalarını sürdürürken asıl amaçlarının hizmet olduğunu ifade etseler de seçildikten sonra maaşını alıp hizmeti unutuyorlar. Özellikle de muhtarlara ciddi anlamda maaş bağlandıktan sonra muhtarlık yarışı köylerde rekabet içerisinde geçmektedir. Ben de bu duruma bir ironi yaparak gönderme yapmak istedim. Diğer taraftan 'Zenginin yanındayım' derken de aslında projelerimle köyün kalkınabileceğini vurgulamak istedim. Bugün köylerimizde üretimden uzak bir yaşam sürülmektedir. Eskiden köylerde hayvancılığından tarımına bir üretim vardı ve herkes kendi ihtiyacını fazlasıyla karşılayabiliyordu. Bugün ise, köylülerimiz yumurtasını, lahanasını, sütünü bile şehirden alıyor. Ben ise üreten bir köy muhtarı olmak istiyorum. Muhtar seçilirsem, köyde üretime yönelik bir kooperatifin kurulması için çalışmalarım olacak. Üreten her köylü zaten zengindir. Köyümüzde ürettiğimiz tarım ürünlerini, hayvansal gıdaları kooperatif aracılığıyla pazarlayıp hem köylülerimizin hem de köyümüzün kalkınmasına katkı sağlayacağım. Böyle olunca da elbette gelişen, kalkınan, zenginleşen köylülerin muhtarı olmuş olacağım" dedi.

"Maaş alan değil, köylüye hizmet eden muhtara ihtiyaç var"

Köyde 208 seçmen olmasına rağmen 10'dan fazla rakibinin de olduğunu anlatan muhtar adayı Zafer Fison, "Yaz aylarında bin civarında nüfusa sahip olan köyün nüfusu, kış aylarında şehre göç etmektedir. Şuanda köyümüzde 50 kişi ancak yaşamaktadır. Seçim var diye nüfusunu köye yazdıranlardan dolayı şuan 208 seçmen bulunmaktadır. Seçim sonrasında yine herkes nüfusunu yaşadığı yerlere taşıyacak. Dolaysıyla başka yerlerde yaşayıp, köyde oy kullananlar aslında köyün geleceği ile oynamaktadır. Köyde hizmet yapacak, köyü kalkındıracak kişiler değil de akrabası, çok olanlar seçimi kazanıyor. Oysa ki köyü yol, su hizmetlerinden başka kalkındıracak, köylünün ufkunu açacak, üretime yönlendirecek muhtarlara ihtiyacı var" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Giresun, Üretim, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtar adayı: Maaş için değil, köylüye hizmet için adayım - Son Dakika


23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

Son Dakika
23:01 TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:26:35. #1.12#
SON DAKİKA: Muhtar adayı: Maaş için değil, köylüye hizmet için adayım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement