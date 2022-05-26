Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor

26.05.2022 00:58
Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor

Bursa'da mahalle muhtarı vefat etti, mahallede seçim heyecanı başladı.

Bursa'da mahalle muhtarı vefat etti, mahallede seçim heyecanı başladı.

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahalle Muhtarı Süleyman Durak, yakalandığı hastalığa yenik düşerek 6 ay önce hayatını kaybetti.

Alınan karar gereği mahallede seçime gitme kararı verildi. 8 adayın olduğu mahallede adaylar ilk günkü heyecanla kapı kapı gezip oy istiyor.

Mahallede en fazla heyecanlı olan muhtar adayı İsmail Yazganoğlu, yüzlerce afiş bastırdı. Yazganoğlu bastırdığı bu afişleri mahallenin her tarafına astı. 19 bin seçmenin olduğu mahallede yaklaşan seçim öncesi herkesin kapısına tek tek giderek kendisine oy istiyor.

Mahallede seçim heyecanının başladığını ifade eden Muhtar Adayı İsmail Yazganoğlu, "Muhtarımız rahmetli olduktan sonra kaymakam beyimiz bizi ara seçime yönlendirdi. Mahallemizde 8 tane muhtar adayı var ben muhtar adayı olmayı çok istiyorum. Mahallemizde 19 bin seçmen var, hepsinin kapısın tek tek çalarak destek istiyorum. Muhtar olmak en büyük hayalim, bu hayalimi gerçekleştirmek için çalışıyorum" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
Derya Karya 'Beni rahatsız etme' deyince öldürülmüş Derya Karya 'Beni rahatsız etme' deyince öldürülmüş Yıldırım'da su kesintisi Yıldırım'da su kesintisi
Kaynak: İHA

Yıldırım, Muhtar, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 01:08:43. #1.13#
SON DAKİKA: Muhtar olabilmek için 19 bin seçmenin tek tek ayağına gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement