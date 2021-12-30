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Muhtarlar dart turnuvasında buluştu - Son Dakika

Muhtarlar dart turnuvasında buluştu

30.12.2021 15:08
Muhtarlar dart turnuvasında buluştu

Tepebaşı Belediyesi'nin muhtarlar arasındaki dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştirmek amacı ile düzenlediği dart turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin muhtarlar arasındaki dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştirmek amacı ile düzenlediği dart turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi, kentte görev yapan muhtarları bir araya getirmeye devam ediyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, muhtarlar ile dayanışma ve birliktelik duygularını pekiştirmek ve zorlu geçen 2021 yılını bir tebessüm ile kapatmak için hazırlanan "Muhtarlar arası Dart Turnuvası" da 30 muhtarın katılımı ile gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen turnuvada gruplara ayrılan muhtarlar, önce kendi gruplarında daha sonra da final bölümünde yarıştı. Turnuva neticesinde birinciliği Kızılinler Muhtarı Mustafa Gençtürk, ikinciliği Eğriöz Muhtarı Mustafa Mihalıç, üçüncülüğü ise Karadere Muhtarı Hayri Oner kazandı. Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye de etkinlikte derece elde eden muhtarları tebrik etti.

Ödül töreni sonrası toplu fotoğraf çektiren yarışmacı muhtarlar da etkinlikten dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Muhtarlar dart turnuvasında buluştu
Muhtarlar dart turnuvasında buluştu
Muhtarlar dart turnuvasında buluştu
Muhtarlar dart turnuvasında buluştu

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Muhtarlık, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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