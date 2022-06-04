Muhtarlara bilgisayar desteği - Son Dakika
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Muhtarlara bilgisayar desteği

04.06.2022 10:52
Muhtarlara bilgisayar desteği

Kütahya Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Muhtar Bilgi Sistemi ile muhtarların vatandaşlara daha hızlı destek vermesi ve sisteme daha hızlı bir şekilde dahil olması için bilgisayar desteğinde bulundu.

Kütahya Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Muhtar Bilgi Sistemi ile muhtarların vatandaşlara daha hızlı destek vermesi ve sisteme daha hızlı bir şekilde dahil olması için bilgisayar desteğinde bulundu.

Teknolojinin sağladığı imkanların muhtarların işlerini hızlı ve verimli hale getireceğini kaydeden Vali Ali Çelik, "İçişleri Bakanlığımızın Muhtar Bilgi Sistemi ile hem belediye işlerinizi hem de diğer kurumlara olan entegrasyonunuzu da sağlamış olacaksınız. Kamu kurumlarına ilettiğiniz talepleri, konuları bu sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Muhtarların talebi üzerine 68 muhtarlığa bilgisayar ve yazıcı teslim edileceğini söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Her an belediyemizle iletişim içinde olacaksınız. Talepleriniz doğrudan ilgili birime gidecek ve takibini de yine bu sistem üzerinden yapabileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından muhtarlara bilgisayarları teslim edildi. - KÜTAHYA

Muhtarlara bilgisayar desteği
Muhtarlara bilgisayar desteği

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Kütahya'da refüjlere çiçek Kütahya'da refüjlere çiçek
Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtarlara bilgisayar desteği - Son Dakika

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