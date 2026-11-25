Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilçe ve merkez mahalle muhtarlarına yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.

Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri tarafından kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde; kadına yönelik şiddetin türleri, şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, toplumsal farkındalığın artırılması, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları ile başvuru ve destek mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu. Programda ayrıca, muhtarların şiddetle mücadeledeki kilit rolleri ve mahallelerde farkındalık oluşturulmasına sağlayacakları katkılar vurgulandı.

Eğitim programının sonunda Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Havva Gümüş ve muhtarlar, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve mücadeleye destek vermek amacıyla pankart açtı.