Munzur Dağları'nda Yılkı Atları Görüntülendi

Munzur Dağları'ndaki yılkı atları böyle görüntülendi
ERZİNCAN - Erzincan- Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.
Munzur Dağları'ndaki yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yaylada karla kaplanan arazide otlayan yılkı atları, fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.
Toplu gezen yılkı atları, eşsiz görüntüler oluşturdu.
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