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Munzur Festivali sönük başladı

TUNCELİ - Tunceli'de, belediye tarafından bu yıl 22.'si düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali başladı. Festivalin açılışına katılımın düşük olması dikkat çekti.

Tunceli'de, belediye tarafından buy yıl 22.'si düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali merkez Moğultay Mahallesi Belediye Yeraltı Çarşısı üzerinde düzenlenen açılışla başladı. Halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle başlayan festival açılışına vatandaşlar katıldı. 4 gün sürecek Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında merkez ve ilçelerde panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve konserler düzenlenecek.