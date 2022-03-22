Muradiye'de '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' ödül töreni - Son Dakika
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Muradiye'de '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' ödül töreni

22.03.2022 17:49

Muradiye'de '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' ödül töreniVAN Van'ın Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Muradiye'de '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' ödül töreni

VAN Van'ın Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Muradiye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu'nun konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Programın sonunda İHA muhabirine konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, 3 aylar içerisinde düzenlenen '40 Hadisi Ezbere Okuma Yarışması'nın ödül törenine katıldıklarını belirterek, "Yarışmaya katılan okullarımızı kutluyoruz. Yarışmayı düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü kutluyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ödül alan öğrencilerimizi tebrik ederiz" dedi.

Programa Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Memur-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, ilçe protokolü, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Muradiye'de '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' ödül töreni
Muradiye'de '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' ödül töreni
Muradiye'de '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' ödül töreni

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Milletvekili Arvas'tan Muradiye'ye ziyaret Milletvekili Arvas'tan Muradiye'ye ziyaret Çocuklardan anlamlı gösteri Çocuklardan anlamlı gösteri

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Muradiye, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muradiye'de '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' ödül töreni - Son Dakika


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