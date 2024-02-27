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Muradiye'de "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi

VAN - Van'ın Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi işbirliği ile öğrencilere örnek teşkil etmesi, gelecekteki öğrenim hayatlarına bir basamak olması amacıyla "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe; Avukat Öznur Acar, Kardiyoloji Uzman Dr. Rıdvan Kansı, Çevre Mühendisi Burak Sosyal ve Nüfus Müdürü Saim Sabah Kendir konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar tarafından Muradiye Uluşar İlk ve Ortaokulundaki öğrencilere bilgilendirme yapılırken, yöneltilen sorulara da cevap verildi.

Seminer sonunda konuşan Okul Müdürü Eset Demir, Kaymakam Melih Aydoğan'ın öncülüğünde "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Bugün doktorumuzu, çevre mühendisimizi, avukatımızı ve nüfus müdürümüzü okulumuza davet ettik. Kendi mesleklerini ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaştılar ve bu etkinliklerimiz aynı şekilde devam edecektir. Bu etkinlikte emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Enes Furkan Çelebi ise Kaymakam Melih Aydoğan'ın öncülüğünde "Kariyer Günleri" etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Özellikle ortaokul çocuklarımız, mesleki araştırma ve keşfetme hevesinde oldukları için meslekler hakkında bilgilendirilmeleri, meslekleri tanımaları için çok verimli bir etkinlik oldu. Bu etkinlikleri okulumuzda yapmaya devam edeceğiz. Etkinliğimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm meslek grubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.